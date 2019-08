Empfehlung - Keine Kriegsaltlasten im Ems-Vechte-Kanal

Nordhorn Seit Montag hatte eine Fachfirma aus Syke das kanalbett im Bereich der Fußgängerbrücke abgesucht, um mögliche Gefahren durch Kriegsaltlasten auszuschließen. Am Dienstag haben die Kampfmittelräumer ihre umfangreichen Untersuchungen im Bereich der Fußgängerbrücke Wasserstraße/Oorder Weg abgeschlossen. „Da liegt zwar ne Menge Schrott drin, aber was gefährliches haben wir nicht gefunden“, fasste Feuerwerker Johann Backer das Ergebnis zusammen. Wie geplant können somit am kommenden Montag die Arbeiten zur Brückensanierung beginnen. rm(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/keine-kriegsaltlasten-im-ems-vechte-kanal-312868.html