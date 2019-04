Empfehlung - Keine Grenzen für kreative Talente

Nordhorn Bleistift, Kreide, Aquarell- oder Ölfarben, Zeichnungen oder plastische Arbeiten aus Holz – die Schüler können im „FreiRaum“-Projekt ihrer Kreativität im Atelier Sägemühle freien Lauf lassen. Was dabei herauskommt, bleibt ganz ihnen überlassen – und ist am am Freitag, 5. April, von 15 bis 18 Uhr für die Öffentlichkeit ausgestellt. Die Schüler der Jahrgangsstufe elf des Gymnasiums Nordhorn wählten jüngst ihre Prüfungskurse. 34 von ihnen entschieden sich für den Leistungskursus Kunst. Drei Wochen lang durften sie sich nun in der Sägemühle kreativ austoben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/keine-grenzen-fuer-kreative-talente-290235.html