Keine Ausfälle durch herabstürzende Stromleitung in Nordhorn

Ein umstürzender Baum hat Sonntagnacht während des Sturms „Sabine“ eine Stromleitung in Nordhorn heruntergerissen. Laut Betreiber Westnetz verhindern Sicherungssysteme in so einem Fall Schlimmeres. Auch in Esche wurde eine Strommast beschädigt.