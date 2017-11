Empfehlung - Keine Anti-Terror-Sperren auf dem Nordhorner Weihnachtsmarkt

Nordhorn. Tonnenschwere Wasserbehälter sollen die Besucher des Weihnachtsmarktes in Lingen vor möglichen Anschlägen mit Autos oder Lastwagen schützen. Die Stadt Lingen plant, die Barrieren zu Beginn des Weihnachtsmarktes am 27. November an mehreren Stellen in der Innenstadt aufzustellen. Dafür wurden zehn Wasserbehältnisse gekauft, die gefüllt etwa 1,5 Tonnen wiegen. Im Notfall kann das Wasser innerhalb weniger Minuten abgelassen werden. So soll gewährleistet sein, dass die Behälter keine Hindernisse für anfahrende Rettungskräfte sind. Wo genau die Anti-Terror-Sperren aufgestellt werden, soll in Absprache mit der Polizei geklärt werden, sagte Lingens Stadtrat Stefan Altmeppen der Lingener Tagespost. „Wir wollen unserer Verantworten gerecht werden“, betonte Altmeppen weiter. Nach Angaben des Lingener Stadtrats empfiehlt die EU-Kommission Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkte vor Anschlagsszenarien mit einem Fahrzeug zu schützen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/keine-anti-terror-sperren-auf-dem-nordhorner-weihnachtsmarkt-213904.html