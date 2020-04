/ Lesedauer: ca. 4min Kein Ansturm auf Nordhorns Wochenmarkt und in der Innenstadt

Mit der Lockerung der Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie stand in Nordhorn nun das erste Wochenende ins Haus, an dem viele Geschäfte in der Innenstadt wieder öffnen durften. Viele Kunden nutzten das Angebot jedoch nicht.