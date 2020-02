Empfehlung - KC Alemannia organisiert Karnevalsumzug auf der Blanke 2020

Nordhorn Am Sonntag, 23. Februar, heißt es wieder „Helau und Alaaf“, denn der Karnevalsverein KC Alemannia organisiert auch in diesem Jahr den Karnevalsumzug auf der Blanke. Los geht es um 14.11 Uhr, dann fahren die Wagen in schrittgeschwindigkeit auf dem Gildehauser Weg bis zum Blankeplatz beim K&K. „Im letzten Jahr hatten wir 43 Positionen, also sowohl Fußgängergruppen als auch Umzugswagen oder Rettungswagen und Security. Dieses Mal sind schon 54 Positionen beim Umzug mit dabei, also sogar doppelt so viele wie 2018“, freut sich Vorstandsmitglied Bianca Waschkau. Auch einige neue Gruppen sind dabei, zum Beispiel Vereine aus Idafehn, Ibbenbüren und Neuenhaus, eine holländische Gruppe aus Hengelo und ein großer Wagen eines Karnevalsvereins aus Lingen, der sogar neu gebaut worden ist und auf dem 80 Menschen mitfahren werden. „Die weiteste Gruppe kommt aus Hamm“, sagt Waschkau. „Außerdem wird dieses Mal die Bürgerinitiative zur Erhaltung der Nordhorner Eissporthalle dabei sein, auch, um auf ihre Aktion hinzuweisen.“ (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kc-alemannia-organisiert-karnevalsumzug-auf-der-blanke-2020-344315.html