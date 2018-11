Empfehlung - KC Alemannia hat ein neues Prinzenpaar

Nordhorn Ein dreifaches „Blanke Helau“ wurde dem neuen Prinzenpaar des KC Alemannia am vergangenen Samstagabend während dessen Eröffnungssitzung im Festzelt an der Otto-Hahn-Straße zuteil. Dennis I. und Maren I. sind in der Session 2018/19 das Aushängeschild des Karnevalsvereins KC Alemannia aus dem Nordhorner Stadtteil Blanke.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kc-alemannia-hat-ein-neues-prinzenpaar-267689.html