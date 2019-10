KBS wird erneut als „Umweltschule in Europa“ ausgezeichnet

Nordhorn Die KBS wurden unter anderem für die Entwicklung und Durchführung ein Nachhaltigkeitsprojekt mit der Wirtschaftsschule Nr. 2 in Krakau (Polen) unter dem Titel „Nachhaltiges Wirtschaften in Polen und Deutschland am Beispiel des Fairtrade-Gedankens“ ausgezeichnet. Zudem fand – neben vielen anderen Aktivitäten – im Bereich der Ressourcenschonung eine schulische Althandysammelaktion in Kooperation mit dem Tierpark Nordhorn statt.