Empfehlung - KBS verabschieden 58 neue Kaufleute und Fachangestellte

Nordhorn Darüber hinaus erwarben neun Absolventinnen und Absolventen den „Europass Mobilität“ als Nachweis eines mehrwöchigen Auslandspraktikums während der Berufsausbildung. Schulleiter Wolfgang Schönnagel freute sich in seiner Begrüßungsrede, erneut einen erfolgreichen Jahrgang von Auszubildenden verabschieden zu dürfen. Er dankte allen an der Ausbildung Beteiligten für die Unterstützung der Prüfungsabsolventen und drückte die Hoffnung aus, dass die ehemaligen Auszubildenden auch in Zukunft lernwillig und zielstrebig bleiben mögen. Ihre Intelligenz sei gefragt, wenn sie in einer vom immer schnelleren Wandel geprägten Lebens- und Arbeitswelt bestehen wollen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kbs-verabschieden-58-neue-kaufleute-und-fachangestellte-342511.html