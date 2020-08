KBS-Berufsschüler freuen sich über Ausbildungsabschluss

Nordhorn In diesem Jahr mussten sich die Auszubildenden, die ihre Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim abgelegt haben, gedulden, bis sie endlich ihre Kammerzertifikate und die Abschlusszeugnisse der Berufsschule in Händen halten konnten.

Nachdem die schriftlichen Kammerprüfungen von Ende April auf den 18. und 19. Juni verschoben wurden, wurden auch die Endergebnisse später als sonst festgestellt. Die Verschiebung der Prüfungen bedeutete leider, dass die gewohnten Abschlussfeiern nicht stattfinden konnten und die Zeugnisse einem Großteil der Prüflinge auf dem Postweg überreicht wurden.

Auch ohne Feier ist es gute Tradition der Kaufmännischen Berufsbildenden Schule (KBS), dass herausragende Leistungen besonders gewürdigt werden. Als Jahrgangsbeste wurden daher der Fachlagerist Dominik Schliek (BBW Lingen), die Fachkräfte für Lagerlogistik Christopher Cairncross (M + F Spedition), Stefan Fast (Emsland-Stärke), Jochem Reinders (Naber) und Patrick Schepers (Software Partner), die Industriekauffrau Lena Stevens (Model), die Verkäuferinnen Dina Hinderink und Katharina Stockmann (beide Aldi), die Verkäufer Maurice Assen und Sascha Haar (beide Aldi), die Kaufleute im Einzelhandel Lea Kolk (Küchenland Ekelhoff), Celine Olthuis (Marktkauf Kutsche), Nastasja Rebelski (Aldi), Anna Thal (Netto Marken Discount), Joe Laube (Marktkauf Kutsche) und André Will (Edeka SEH Kuhlmann), die Kaufleute im Groß- und Außenhandel Marcel Bünker (Software Partner) und Simon van Faassen (Maximex), der Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung Robin Hoff (Rigterink Logistik) und die Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration Jannis Pieper (Rosen Group Lingen) und Oliver Wannink (KRONE Business Center) mit einem Präsent des Fördervereins der KBS ausgezeichnet.

Zu einer Verabschiedung im kleinen Kreis kamen Anfang August die Industriekaufleute der Klasse WIK 3-2 im Lehrerzimmer der KBS zusammen. Bei Kaffee und Kuchen gratulierten ihnen die Koordinatorin der Berufsschule, Frauke Hofschröer, und ihr Klassenlehrer, Günther Bergmann, zu tollen Prüfungsergebnissen. Frauke Hofschröer sprach den Absolventinnen und Absolventen ihre Anerkennung aus: „Sie haben es geschafft und dürfen stolz auf Ihre Leistung sein!“ Vor drei Jahren hätten die nun ehemaligen Auszubildenden sich entschieden, die Ausbildung zu beginnen und hätten ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet mit anspruchsvollen und abwechslungsreichen Tätigkeiten kennengelernt. Sie wünschte ihnen eine berufliche Perspektive mit der Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten, Talente und Wünsche zu leben. Im Laufe des Nachmittags ließen die Industriekaufleute ihre Ausbildungs- und Berufsschulzeit mit zahlreichen Anekdoten Revue passieren und dankten Günther Bergmann für die Begleitung und Unterstützung auf dem Weg zum Abschluss. Die Mehrheit der Prüflinge freute sich, vom Ausbildungsbetrieb übernommen worden zu sein, einige hätten das Unternehmen gewechselt und andere planten den Beginn ihres Studiums.

Mit herzlichen Glückwünschen vom Koordinator für Internationalisierung, Heinz-Georg Beckmann, konnte Frauke Hofschröer bei der Veranstaltung Maurice Schreiber (Semcoglas Glastechnik) einen Europass für die erfolgreiche Teilnahmen an einem vierwöchigen Praktikum im Rahmen des Erasmus+ Projektes „KBS in Europe“ in Lund (Schweden) überreichen. Maurice Schreiber berichtete begeistert von seinem Aufenthalt. Er freute sich, auch heute noch Kontakt zu seinem Praktikumsbetrieb in Schweden zu haben, so dass weitere Aufenthalte folgen könnten. Einen Europass erhielten außerdem Jonas Bökers (Bentec), der sein Praktikum in St. Julians (Malta) verbrachte, Lea Büscher (M + F Spedition), Sandra Jablonski (Diederichs Karosserieteile) und Nils Kommessin (Naber) für ihr Praktikum in Cork (Irland) und Hoang Hai My Nguyen (Moelle), die ihr Praktikum in Newcastle upon Tyne (England) absolvierte.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Berufsschule im Sommer 2020:

Fachlagerist/-in, Klassenlehrerin Julia Naber: Chris Bornemann (BBW Lingen), Nico Janßen (BBW Lingen), Sven Petr (Georg Utz), Patricia Rohrbach (BBW Lingen), Dominik Schliek (BBW Lingen), Ricardo Spreer (BBW Lingen)

Klassenlehrerin: Heike Rust-Gierth: Jascha Brama (W & B Dach + Fassaden-Handel), Tom Großholdermann (BBW Lingen), Jan Koling (JKS Jan Kwade & Sohn), Florian Maas (BBW Lingen), Manuel Peter (BBW Lingen), Matthias Plenter (BBW Lingen), Keven Unruh (A.B.C. Worldwide), Yannick Wams (BTZ)

Fachkraft für Lagerlogistik, Klassenlehrerin Heike Rust-Gierth: Christopher Cairncross (M + F Spedition), Galip Cana (Georg Boll Logistik), Stefan Fast (Emsland-Stärke), Stefan Gonska (Hellmann Worldwide Logistics), Robin Heindrischewski (Stylex Schreibwaren), Yadullah Najafi (Naber), Aljoscha Panteleew (Optidee Marketing), Matthis Prein (Maschinenfabrik Bernard Krone), Erwin Reiswich (BvL Maschinenfabrik), Matthias Rosenberg (BBW Lingen), Patrick Schepers (Software Partner), Gero Schipper (XXXLutz), Lars Sentker (Kampmann), Marvin Sievering (BBW Lingen), David Sousa (Küchenland Ekelhoff), Tim Völkel (Emsflower), Haseebullah Zazai (XXXLutz)

Klassenlehrer: Michael Mielke: Julian Boll (Grafschafter Autozentrale Heinrich Krüp), Julian Busklas (Arnold Lammering), Pascal Dunkel (Hellmann Worldwide Logistics), Jan Geerdsen (WKS), Samantha Götz (Rosen), Benjamin Hüer (Helming & Sohn), Jannik Jacobs (Semcoglas), Lina Krude (BTZ), Jonas Lensing (Neuenhauser Maschinenbau), Dominik Müer (RWG Emsland Süd), Jochem Reinders (Naber), Luca Scalese (Bauzentrum Wessmann), Gero Schulz (K-Wessling), Jeremy Stroeve (NAP Sportauspuff Manufaktur), Marc Uden (BTZ), Florian Wolters (Kraftverkehr Emsland)

Industriekauffrau/-mann, Klassenlehrer Günther Bergmann: Henning Ahuis (Traytec), Chantal Bara (Semcoglas Glastechnik), Robin Ekelhoff (Georg Utz), Isil Ekici (Gebr. Busmann Alu-Bau), Robin Elfers (TEKTON BENDING), Katharina Grüner (RKW SE), Sidan Hamurcu (Traytec), Joey Nijhuis (J + B Küpers), Patrick Sablowski (Semcoglas), Maurice Schreiber (Semcoglas Glastechnik), Carmen da Silva Almeida (Nüssler Werbung)

Klassenlehrer Manfred Rottstock: Jonas Bökers (Bentec), David Brameier (Model), Sabrina Cienski (JKS Jan Kwade & Sohn), Ramona Dokters (Rosink Werkstätten), Sinem Dönmez (Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren), Sophie Focks (Stemmann-Technik), Jonas Hemme (Bentec), Frederik Holke (Gebr. Busmann Alu-Bau), Louisa Mogge (Betonwerke Emsland A. + J. Kwade), Oliver Niehoff (Model), Vanessa Niehues (Bentheimer Stahl- u. Hallenbau), Tim Schenkbier (KVS), Helke Schlätker (Stemmann-Technik), Talisa da Silva (Nüssler Werbung), Lena Stevens (Model)

Kauffrau/-mann für Büromanagement, Klassenlehrerin Petra Müller: Janine Arends (Katholische Familienbildungsstätte), Adriana Beierlein (Jacbo Pfahlgründungen), Celina Brümmel (Anke Johrmann – Grafschafter Büroservice), Marlen Deeters (von Poll Immobilien/Pauling), Asli Diner (SVN), Kaja Gaidzik (Bildungswerk der Grafschafter Wirtschaft e. V.), Larissa Kriegel (Strabag), Marco Lampe (Lebenshilfe Nordhorn), Sarah Meyer (Progroup Board), Lara Roß (ReWo Elektrotechnik), Celine Santos Fernandes da Cunha (Küchenhaus Ekelhoff)

Klassenlehrer Heinz Wesseln: Julia Albert (Autohaus Timmer), Lea Berends (XXXLutz), Sara Bischof (ECC ESC International), Lena Blenke (HKM SportsEquipment), Marcel Dunajski (Lebenshilfe Nordhorn), Mirko Dunajski (List Bau Nordhorn), Daimy Heet (RES), Franziska Hermsen (promesstec), Marco Hofste (XXXLutz), Madita Mellendorf (BVB-Verlag), Hoang Hai My Nguyen (Moelle), Nele Raterink (Strabag), Steffen Rohe (DPD Deutschland), Marvin Schulz (US Stoffe), Viktoria Uneken (Stylex Schreibwaren).

Klassenlehrerin Vanessa Winkels: Dana Assen (Bürgerhilfe), Lea Bergau (WJ Silizium, Sand- u. Schlackenaufb.), Steffen Reurik (Strabag), Anne Stein (Fachklinik Bad Bentheim), Melvin Tüchter (CT IT), Naomi Ulpts (Vodafone Business Premium Store), Kathrin Wolf (D. Lankhorst).

Verkäufer/-in, Klassenlehrer Marco Meyer: Maurice Assen (Aldi), Julia-Marie Becksvoort (Marktkauf Kutsche), Melanie Brockmann (Klaas + Kock), Nele Gommer (Intersport Matenaar), Dina Hinderink (Aldi), Kimberly van der Kamp (KiK), Sarah Koonert (Deichmann), Niklas Kossen (Lidl), Daniela Lampen (Modehaus Böckmann), Chantal Niekamp (Marktkauf Kutsche), Pascal Poen (Netto), Kevin Schwinges (Lidl), Katharina Stockmann (Aldi)

Klassenlehrerin Katja Chmil-Apel: Sascha Haar (Aldi), Janek Hindriksen (Mode Niehaus), Leon Janke (Klaas + Kock), Dilara Keskin (Modehaus Böckmann), Bartosz Konstantynowicz (Intersport Matenaar), Janine Schillert (Klaas +

Kock), Franziska Schlätker (Deichmann)

Klassenlehrer Derk Averes: Mirco Brünink (Intersport Matenaar)

Kauffrau/-mann im Einzelhandel, Klassenlehrerin Bianca Beckemper: Tom Babin (Intersport Matenaar), Melissa Ferwerda (Klaas + Kock), Mannes Hans (Intersport Matenaar), Pia Horstmann (Ceka Centralkaufhaus Hans Többens), Marc Lesniakoswski (Klaas + Kock), Nastasja Rebelski (Aldi), Benjamin Santel (Klaas + Kock), Katrin Santrau (KiK), Anna Thal (Netto Marken Discount), Patricia Wieser (Klaas + Kock)

Klassenlehrerin Heike Rust-Gierth: Eileen Apelt (Media Markt), Lea Arends (Intersport Matenaar), Aisha Brode (Netto Markendiscount), Migel Hamurcu (Vodafone), Madita Hilfers (Raiffeisen Markt Laar), Lea Kolk (Küchenland Ekelhoff), Luca Kröse (Grenzland Markt), Joe Laube (Marktkauf Kutsche), Raisa Maier (XXXLutz), Sabrina Pamann (Modehaus Hoedt), André Will (Edeka SEH Kuhlmann)

Klassenlehrer David Pasalic: Hend Abdi (Media Markt), Lisanne Albers (Combi-Verbrauchermarkt), Kathrin Behrends (Dänisches Bettenlager), Adriana Bromm (Media Markt), Celina Büsscher (Raiffeisenbank Emsland Mitte), Melissa-Louisa Duling (Combi Verbrauchermarkt), Laura Ekkel (Netto Markendiscount), Cora Gellink (Grenzland-Markt), Ina Japs (Marktkauf Kutsche), Atike Kasap (REWE Rafael Döring), Marina Kulyba (Combi-Verbrauchermarkt), Shirin Lessin (Grenzland Markt), Diana Minich (XXXLutz), Kim Nyman (Rossmann), Celine Olthuis (Marktkauf Kutsche), Melissa Schulz (Mundus Bergknecht), Dana Völker (Raiffeisen Ems-Vechte - Warengeschäft der Raiffeisenbank Emsland Mitte), Nils Weßendorf (Norbert Kortenbrede)

Kauffrau/-mann im Groß- und Außenhandel, Klassenlehrer Heiner Meijer: Marcel Bünker (Software Partner), Jonas Dierschke (Franz Büter Bauunternehmung), Paul Grossfeld (Diederichs Karosserieteile), Sven Hüer (Metall u. Fastening Industrie), Steffen Jürges (Naber), Jasmin Klein Gebbink (AuRü Gesellschaft für Umweltschutz), Maarten Leferink (Naber), Jonas Loeks (A.B.C. Worldwide), Niklas Lübke (NAP Sportauspuff Manufaktur), Armend Parllangaj (Arnold Lammering), Andrej Schwab (W & B Dach + Fassaden-Handel), Heleen Spieker (Raiffeisen Ems Vechte), Matthis Steenken (Sterowa Gebäudeausbau), Nils Stroeve (Raiffeisen-Waren Ringe-Wielen- Georgsdorf), Jan Veenaas (Hoffmann Trapezbleche), Dennis Vidovic (Arnold Lammering), Niklas Willering (Willering Zaun- und Toranlagen)

Klassenlehrer Artur Rieger: Verena Berendonk (ENO Telecom), René Bischop (Nögel Montagetechnik), Patrick vom Bruch (ENO Telecom), Sophie Buscher (Naber), Simon van Faassen (Maximex), Anna-Lea Hehmann (Hyundai Baumaschinen Nord), Sandra Jablonski (Diederichs Karosserieteile), Wiebke Kamps (Nögel Montagetechnik), Nils Kommessin (Naber), Dietmar Machov (Nögel Montagetechnik), Bastian Mülder (Arnold Lammering), Niklas Paul (Swafing), Angelika Plonke (Arnold Lammering), Marcel Röttger (ENO Telecom), Kilian Sander (ENO Telecom), Janek Silies (Swafing), Joshua Wilma (Arnold Lammering)

Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung, Klassenlehrer Uwe Rust: Jana Bakker (Brinkers Transporte- u. Containerdienst), Phillip Brinkers (M + F Spedition), Lea Büscher (M + F Spedition), Florian Geesen (Brinkers Transporte- u. Containerdienst), Robin Hoff (Rigterink Logistik), Lennart Kiefer (Rigterink Logistik), Maja Mieszczanin (M + F Spedition), Özge Özkan (M + F Spedition), Jessica Rawers (M + F Spedition), Sina Schulze-Holmer (Wanning Logistik).

Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung, Klassenlehrer Klaus Keiser: Marcel Bach (Stepsoft), Jacob Hagel (ITEM), Jonas Helming (Bernard Krone Holding), Nicolas Honekamp (Neuenhauser Maschinenbau), Artur Jost (Lighthouse IVM), Leon Leßmann (3P Services), Timo Leuchs (Novaline IT)

Fachinformatiker/-in Systemintegration, Klassenlehrer/-in Annika Lüttel/Klaus Keiser: Manuel Ahuis (ES Euregio Systems), Denis Bogdanik (Landwehr), Julian Bollmer (BDT Bleumer Datentechnik), Lennart Borg (List), Dennis Borhof (msg systems), Fabio Budde (Landwehr), Alexander Duscheleit (BDT Bleumer Datentechnik), Oliver Egbers (Rosen Group Lingen), Stefan Ehses (I.T.Out), Nick Heeke (KRONE Business Center), Marcel Janzen (Hänsch Holding), Simon Klause (Lebenshilfe Nordhorn), Timo Klomp (Neuenhauser Maschinenbau), Martin Kuiter (BBW Lingen), Marlon Luc (Georg Utz), Dennis Mensing (Rigterink Logistik), Jannis Moeken (Bauunternehmung August Mainka), Marc-Phillip Peffekoven (BBW Lingen), Jannis Pieper (Rosen Group Lingen), Lukas Plescher (Landkreis Grafschaft Bentheim), Frederik Scholte-Meyerink (Rosen Group Lingen), Oliver Wannink (KRONE Business Center)

Informatikkauffrau/-mann, Klassenlehrer Klaus Keiser: Tim Focke (Fachklinik Bad Bentheim), Tan Phat Ho (Getränke Essmann).