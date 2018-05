„Katzenbuckel“-Brücke wird zur Ampel-Baustelle

Die Fußgängerampel am Kanalweg wird am Montag in Höhe der Brücke über den Nordhorn-Almelo-Kanal modernisiert und barrierefrei umgestaltet. Das hat zur Folge, dass der Kanalweg bis voraussichtlich 25. Mai halbseitig gesperrt werden muss.