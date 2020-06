Katholische Jugend feiert Freiluftgottesdienst

Nordhorn „Ich bitte dafür, dass es viele weitere Gottesdienste dieser Art gibt.“ So lautete eine Fürbitte einer Besucherin des Jugendgottesdienstes, der letzten Sonntag auf dem Spielplatz der Kita St. Elisabeth Nordhorn gefeiert wurde. Auf Picknickdecken hatten es sich viele junge Menschen aus der ganzen Grafschaft gemütlich gemacht. Das Motto des Gottesdienstes war Programm. „Wir waren unter einem wunderbar freien Himmel und haben uns zusätzlich die Freiheit genommen, den Gottesdienst auch inhaltlich anders zu gestalten, als es viele sonst gewohnt sind“, erzählt Schwester Johanna, welche in diesem Rahmen feierlich als Jugendseelsorgerin in der Grafschaft begrüßt wurde. Eine kleine Band, die sich extra für dieses Anlass zusammen gefunden und Lieder einstudiert hatte, machte die Stimmung perfekt. Obwohl man sich vorher für den Gottesdienst anmelden musste, waren so gut wie alle Plätze voll besetzt. „Das zeigt uns vor allem, dass junge Menschen sich danach sehnen, einander zu begegnen, denn sonst ist es nicht üblich, dass bereits drei Wochen vorher die Hälfte aller Plätze reserviert sind“, berichtet Jugendreferentin Sarah Schulte. Die aktuelle Corona-Situation sorgt dafür, dass vor allem Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nach wie vor Schwierigkeiten und extrem strengen Auflagen ausgesetzt sind. Daher war es auch für niemanden verwunderlich, dass die ersten Gäste bereits eine knappe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes auf eine Picknickdecke Platz genommen und die Stimmung im Freien genossen haben. Auch zukünftig soll es geistliche Angebote dieser Form für die katholische Jugend der Grafschaft geben.