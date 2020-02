Empfehlung - Katholiken in Nordhorn begrüßen ihre zwei neuen Priester

Nordhorn Mit Gottesdiensten und Empfängen am Sonnabend in der St. Marien-Kirche und am Sonntag in der St. Augustinus-Kirche haben Nordhorns Katholiken ihre beiden neuen Seelsorger willkommen geheißen. Pater Jose und Pastor Fix treten die Nachfolge an von Pater Thampi Thomas Panangatu und Pastor Clemens Loth, welche im vergangenen Jahr verabschiedet wurden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/katholiken-in-nordhorn-begruessen-ihre-zwei-neuen-priester-343376.html