Empfehlung - Katholiken feiern Mariä Himmelfahrt an der Euregio-Klinik

Nordhorn „Sei gegrüßt, Maria, voll der Gnade“: Mit einem feierlichen Gottesdienst an der Euregio-Klinik hat Nordhorns katholische Stadtpfarrei St. Augustinus am Donnerstagabend das Fest „Mariä Aufnahme in den Himmel“, auch bekannt als Mariä Himmelfahrt, begangen. Rund 150 Gläubige nahmen teil an der Messe, die eigentlich auf dem Außengelände unter freiem Himmel stattfinden sollte, aufgrund der unsicheren Wetterlage jedoch kurzfristig in eine Passage verlegt wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/katholiken-feiern-mariae-himmelfahrt-an-der-euregio-klinik-313993.html