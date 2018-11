Karnevalsclub Alemannia feiert seinen Gala-Abend

Zur Eröffnung der Karneval-Session 2018/2019 laden die Nordhorner Alemannen am Sonnabend, 17. November, alle Narren um 19.11 Uhr in das beheizte Festzelt an der Otto-Hahn-Straße im Ortsteil Blanke ein.