Empfehlung - Karl-Heinz Schaum: Von den Weltmeeren zurück auf die Vechte

Nordhorn. Seit nunmehr 25 Jahren lenkt Karl-Heinz Schaum die Touristenboote des VVV durch die Kanäle und Grachten von Nordhorn. Als „robuster Seemann mit Haut und Haar“ wird er im VVV-Turm bezeichnet, der sowohl auf hoher See als auch in Binnengewässern unterwegs war und „weder Wind noch Wetter scheute“, ehe er in Nordhorn 1992 seinen beruflichen Anker setzte und seitdem als Bootsführer aktiv ist. Der VVV attestiert ihm, großen Anteil daran zu haben, wie sich der Wassertourismus in Nordhorn entwickelt hat. In 25 Jahren chauffierte „Schaumi“ – wie er genannt wird – Fahrgäste aus Ländern wie den USA, den Niederlanden, Japan oder dem Ruhrgebiet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/karl-heinz-schaum-von-den-weltmeeren-zurueck-auf-die-vechte-204125.html