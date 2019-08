Empfehlung - Kampfmittelsuche im Ems-Vechte-Kanal in Nordhorn

Nordhorn Die Suche nach Blindgängern, Munitionsresten und sonstigen Kriegsaltlasten gehört zu den Routinevorbereitungen für Bauvorhaben, bei denen tief ins Erdreich eingegriffen werden soll. Zahlreiche Blindgänger- und Munitionsfunde erinnerten in den vergangenen Jahren daran, dass auch in einer vom Zweiten Weltkrieg weniger stark gezeichneten Region wie der Grafschaft diese Pflichtaufgabe ihre Berechtigung hat. Und im Falle der geplanten Brückenbauarbeiten an der Fußgängerbrücke Wasserstraße/Oorder Weg ist diese Aufgabe mehr als allgemeine Gefahrenvorsorge.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kampfmittelsuche-im-ems-vechte-kanal-in-nordhorn-312738.html