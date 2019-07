Kajak-Biathlon eröffnet Nordhorner Wasserstadt-Wochenende

Nordhorns „Fest der Kanäle“ am Sonntag, 18. August, wird Teil eines Wasserstadt-Wochenendes. Das beginnt am Vortag mit dem ersten Wasserstadt Biathlon-Wettbewerb, nachmittags und abends schließt sich die beliebte Sundown-Party am Vechteseee an.