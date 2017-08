Kängurujagd endet mit Betäubungspfeil

Ein ausgebüxtes Känguru hüpfte am Dienstag in Nordhorn-Brandlecht herum. Vor der Polizei versteckte sich das Tier. Doch mithilfe einem Betäubungspfeil konnte es eingefangen werden. Vermutlich ist das Beuteltier bereits länger in der Region unterwegs.