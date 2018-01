Kabarettist Benjamin Eisenberg tritt in der Kornmühle auf

Benjamin Eisenberg holt in seinem neuen Programm „Pointen aus Stahl & Aphorismen auf Satin“ zum kabarettistischen Rundumschlag aus. Am Freitag, 9. Februar, ist er ab 20 Uhr auf Einladung des städtischen Kulturreferats in der Nordhorner Kornmühle zu Gast.