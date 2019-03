KAB St. Marien Nordhorn will künftig Ausgaben senken

Über 30 Mitglieder der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB) St. Marien kamen zur Jahreshauptversammlung in das Konradhaus in Nordhorn. Am Abend vor dem 1. Mai wird in diesem Jahr ein Maibaum auf dem Kirchplatz an der St. Marien-Kirche aufgestellt.