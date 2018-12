KAB St. Elisabeth nimmt Abschied von Präses Gerd Wieners

Nordhorn 2000 hatte der Bischof von Osnabrück den Gemeindereferenten beauftragt, die Mitglieder der KAB für das religiöse Leben in Ehe, Familie, Beruf und Gesellschaft zu begleiten.

Vorstandsmitglied Clemens Dust bestätigte dem scheidenden Präses und geistlichen Begleiter eine hervorragende Zusammenarbeit. In seiner Laudatio erinnerte Dust an die vielen Aktionen, die Wieners mit den Mitgliedern der KAB auf den Weg gebracht hat. Wieners sei immer um ein partnerschaftliches Miteinander bemüht gewesen.

Am 1. Januar 2019 übernimmt der bisherige Präses die Aufgabe der Begleitung in der Ausbildung befindlicher Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten sowie der Gemeindeassistenten im Bistum Osnabrück. Diese Aufgabe machte die Entbindung weiterer Pflichten in der Gemeinde unumgänglich und notwendig.

Gerd Wieners bleibt jedoch mit einer halben Planstelle weiterhin dem „Kirchenschiff“ in Nordhorn verbunden.