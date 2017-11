Empfehlung - KAB protestiert: „Niemand muss am Heiligabend öffnen“

Nordhorn. Kein verkaufsoffener Sonntag am Heiligabend – das ist in diesem Jahr eine zentrale Forderung der KAB, die ohnehin grundsätzlich die Ausweitung der Ladenöffnungszeiten auf den Sonntag ablehnt. Im Rahmen eines Candle light Dinners der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) St. Elisabeth Nordhorn schlugen jetzt die KAB-Funktionäre Bodo Werner und Clemens Dust in Anlehnung an den Thesenanschlag vor 500 Jahren an die Schlosskirche zu Wittenberg sieben Thesen für den freien Sonntag als allgemeinen Ruhetag an die Türen der St. Elisabethkirche und des Gemeindehauses. Während Martin Luther sich 1517 gegen das Klimpern in den Kassen durch den Ablasshandel gewendet hatte, kritisiert die KAB heute mit sieben Thesen das Klimpern in den Ladenkassen durch die Vielzahl der verkaufsoffenen Sonntage.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kab-protestiert-niemand-muss-am-heiligabend-oeffnen-216423.html