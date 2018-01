Empfehlung - KAB fragt: Wo steht der Mensch in einer digitalen Welt?

Nordhorn. „Wir befinden uns gerade in einer Zeit von vielen Umbrüchen“, leitete die Bezirksvorsitzende Claudia Burrichter die Zusammenkunft am Sonntagvormittag ein. Dies gelte zum einen für den hiesigen Bezirk, wo ein Mitarbeiterwechsel durch den Ruhestand langjähriger Kollegen stattfand und der Aufbau der Betriebsseelsorge die Arbeit prägt. Aber auch für den Bundesverband, der im vergangenen Jahr den Krefelder Beschluss „Arbeit. Macht. Sinn.“ verabschiedet hat. Darin werden heutige Machtstrukturen in der Wirtschaft kritisiert und der Erhalt eines sinnvollen und menschenwürdigen Lebens in der Arbeitswelt gefordert. „Grundlage unseres Denkens und Handelns als katholischer Verband sind die Botschaften des Evangeliums und die Soziallehre der Kirche“, so die Bezirksvorsitzende.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/kab-fragt-wo-steht-der-mensch-in-einer-digitalen-welt-222731.html