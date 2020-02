Empfehlung - „Junge Tafel“ plant Benefizkonzert in Nordhorn

Nordhorn Etwa 170 Helfer engagieren sich ehrenamtlich bei der Tafel Nordhorn und sorgen dafür, dass Menschen mit wenig Geld sich kostengünstig mit Lebensmitteln eindecken können. Vom Jugendlichen bis zum Greis sind Unterstützer jeden Alters im Team der Tafel vertreten. Circa 20 Mitwirkende unter 35 Jahren haben sich vor rund anderthalb Jahren zur „Jungen Tafel“ zusammengeschlossen. Die „JuTa“-Mitglieder helfen nicht nur mit, sondern starten auch gemeinsame Unternehmungen und verwirklichen eigene Projekte. Als nächstes großes Vorhaben steht ein Benefizkonzert am 17. April in der Alten Weberei an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/junge-tafel-plant-benefizkonzert-in-nordhorn--345571.html