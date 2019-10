Empfehlung - Junge Nordhornerinnen holen Bronze bei Streetdance-WM

Nordhorn/Bremerhaven Vergangene Woche war es nun so weit und das Team fuhr zusammen mit Lehrerin und Trainerin Alexandra Vox, die ihrerseits internationale Erfahrung als Choreografin hat, in die norddeutsche Seestadt. Dort erreichten sie einen respektablen dritten Platz. Insgesamt waren 3500 aktive Teilnehmer aus 35 Nationen angereist, die in verschiedenen Disziplinen antraten. Die „FvS-Juniors“ aus Nordhorn gingen in der Kategorie „Productions“ für Gruppenauftritte an den Start und präsentierten ihre achtminütige Einlage „LOVE!“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/junge-nordhornerinnen-holen-bronze-bei-streetdance-wm-325214.html