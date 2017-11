Junge Narren starten mit Prunksitzung in neue Session

gn Nordhorn. Am Freitag, 24. November, starten die Jungen Narren um 19.30 Uhr mit ihrer Prunksitzung in die neue Session. Einlass ist ab 19 Uhr. Der KCN „Junge Narren“ von 1978 hat in den vergangenen Monaten ein reichhaltiges und qualitativ ansprechendes Programm geschnürt und präsentiert im Hotel Rammelkamp an der Lingener Straße seine Prunksitzung, die karnevalistische Höhepunkte setzen wird. Die Akteure werden während der Sitzung von der Partyband „Hands Up“ begleitet, die nach der Sitzung auch zum Tanz und zur Party aufspielt. „Die Band ,Hands Up‘ hat sich in Nordhorn und der weiteren Umgebung einen Namen für ausgelassene Partystimmung gemacht und wir gehen davon aus, dass es auch an diesem Abend wieder eine tolle Stimmung im Saal Rammelkamp geben wird“, so der Sitzungspräsident und 2. Vorsitzende Martin Tolhuysen.

In der Bütt werden „Hertha aus Mettingen“ und „Hausmeister Bolle“, der extra aus dem Süden der Republik (Emmerdingen) anreist, die Lachmuskeln strapazieren. „Wir haben ,Hausmeister Bolle‘ im letzten Jahr auf einer Sitzung im Münsterland gesehen und uns war sofort klar, den buchen wir“, so der 1. Vorsitzende Jörg Tolhuysen. „Er wird sogar in Nordhorn übernachten, wegen der weiten Anreise“, fügt er hinzu. Aus Hage bei Norden kommt die Gruppe „de Spassmakers“. Das Party-Kult-Trio wird mit seinem Programm für Stimmung und viel gute Laune sorgen. Darüber hinaus gehören natürlich auch eigene Akteure zum Programm, wie zum Beispiel die Stadtfunkenmariechen und zwei weitere Funkenmariechen aus dem Verein sowie auch die Jugendgarde und die Juniorengarde, die das Programm mit ihren Tänzen abrundet. „Auch darf natürlich unsere singende Stadträtin Irene Frantzen nicht fehlen. Sie wird mit Liedern von Andrea Berg, Helene Fischer und anderen für die ersten Schunkelrunden und Tanz sorgen. Also auf zur Prunksitzung der ,Jungen Narren‘ in Nordhorn, es wird wieder ein Highlight im Nordhorner Karneval werden“, so Martin Tolhuysen.