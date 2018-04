Junge Muslime im Gespräch: Gehört der Islam zu Deutschland?

Die Ahmadiyya Muslim-Jugendorganisation in Nordhorn lädt am Donnerstag, 19. April, ab 17 Uhr zu einem „Café-Gespräch“ im „café mittendrin“ an der Daimlerstraße 1 ein, um mit den Besuchern die Frage zu erörtern, ob der Islam zu Deutschland gehört.