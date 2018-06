Junge Männer und Frauen zeigen in einer Ausstellung Gesicht

Porträtfotos sowie Fotografien zum Thema „Vier Jahreszeiten“ sind ab Sonntag im Gemeindehaus am Markt in Nordhorn zu sehen. Sie zeigen Mitarbeitende aus dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit in der reformierten Kirchengemeinde Nordhorn und dem CVJM.