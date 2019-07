Junge Landwirte sind nach Fachschule fit fürs Berufsleben

Nordhorn Zur feierlichen Übergabe der Abschlussurkunden waren Eltern und Lehrer sowie einige Ehrengäste der Einladung in das Schulgebäude am Bölt gefolgt. Schulleiter Heinrich Marheineke eröffnete die Feier und gratulierte den Absolventen im Namen der Lehrkräfte zur bestandenen Prüfung.

Die vorhandenen Kompetenzen ständig zu erweitern, sowohl im fachlichen als auch im sozialen Bereich, sei die Aufgabe der jungen Absolventen. Mit Empathie und Verständnis für die Anliegen der Menschen, die Landwirtschaft weiterentwickeln, darauf warte die Landwirtschaft in Europa. „Mit der bestandenen Ausbildung habt ihr das Rüstzeug dazu, ihr werdet gebraucht“, rief Marheineke die Jugendlichen zur Mitgestaltung auf.

In die gleiche Kerbe schlug Bernd Schothorst-Hartgering, Vorsitzender der Kreislandjugend Grafschaft Bentheim. Er ermunterte die Absolventen, sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren und so die Zukunft mitzugestalten.

Während ihrer einjährigen Ausbildung bekamen die Fachschüler Einblicke ins Betriebsmanagement und vertieften die Kenntnisse in Produktions- und Verfahrenstechnik unter naturwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekten. Der fachspezifische Vollzeitunterricht wurde durch Exkursionen auf landwirtschaftliche Höfe sowie Fachtagungen ergänzt.

Besichtigungen von Betrieben aus dem vor- und nachgelagerten Bereich boten den Schülern einen exklusiven Einblick und helfen, die eigene Produktions- und Arbeitsweise in einen Zusammenhang einzuordnen. Daneben gab es weitere Inhalte zu Buchhaltung, Marketing und Arbeitspädagogik.

Auf der Entlassungsfeier stellten die Absolventen vor, mit welchen Themen sie sich im Rahmen ihrer Projekte befasst hatten. Dabei ging es darum, einer theoretischen Fragestellung aus dem Arbeitsalltag der Landwirte in einem Praxisversuch nachzugehen und anschließend in einem Referat die Ergebnisse vorzustellen. Die Schüler beleuchteten dabei unter anderem die Wirtschaftlichkeit der Ferkelaufzucht, der Bullenmast, einer Beregnungsanlage, die Möglichkeit der Selbstvermarktung von Rindfleisch oder die Grasuntersaat in Maisbeständen.

Während ihrer Rede sorgten die Absolventen für den einen oder anderen Lacher und zeigten, dass auch der Spaß während des ganzen Schuljahres und insbesondere auf der Klassenfahrt nach Dublin nicht zu kurz gekommen ist.

Die Zeugnisse überreichten Schulleiter Heinrich Marheineke und Klassenlehrerin Claudia Verhülsdonk. Dabei würdigten sie besonders die Leistungen von Janis Berling und Heiko Schots. Sie schlossen mit der Note „Sehr gut“ ab und bekamen für ihre Leistung ein Buchgeschenk vom Förderverein der Schule.

An den offiziellen Teil schloss sich traditionell ein gemeinsames Frühstück an, zu dem die Staatlich geprüften Wirtschafter eingeladen hatten.

Die Absolventen der Einjährigen Fachschule Agrarwirtschaft:

Janis Berling, Jaqueline Borgman, Kirsten Braakmann, Stephen Brameier, Jan Büter, Bastian Feseker, Hendrik Klever, Torben Mardink, Gero Schlagelambers, Melvin Scholte, Heiko Schots, Jonas Schulten, Denis Schüürhuis, Tom Smitderk, Gerrit Sütthoff, Mathis Veddern, Kristin Veldhoff, Aylin Vette und Anne Weusmann.