Junge Ärzte treten die Nachfolge von Dr. Mladen Pokupic an

Seit 1990 praktizierte Dr. med. Mladen Pokupic als Urologe in Nordhorn, zum 1. Juli tritt der Mediziner in den wohlverdienten Ruhestand. Er war zudem als urologischer Belegarzt in der Euregio-Klinik tätig. Jetzt treten junge Fachärzte seine Nachfolge an.