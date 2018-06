Empfehlung - Julius-Club führt in Nordhorn durch den Lesesommer

Nordhorn Jedes Jahr im Sommer lässt der Julius-Club die Herzen vieler Leseratten höherschlagen: 100 verschiedene, neu erschienene Bücher stehen über einen Zeitraum von zwei Monaten zur Ausleihe bereit. 50 Büchereien in ganz Niedersachsen beteiligen sich an der Aktion – so auch die Stadtbibliothek Nordhorn, die zum elften Mal dabei ist. Mitglied im Julius-Club können alle Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen elf und 14 Jahren werden. Die Anmeldung ist kostenlos.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/julius-club-fuehrt-in-nordhorn-durch-den-lesesommer-239996.html