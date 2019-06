„Julius-Club“ an der Stadtbibliothek Nordhorn startet wieder

Wer zwischen elf und 14 Jahren alt ist und in den Sommerferien neue Lieblingsschmöker für sich entdecken will, hat nun wieder die Möglichkeit, aus 100 kostenlos ausleihbaren Büchern an der Stadtbibliothek in Nordhorn zu wählen.