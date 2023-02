© Lüken, Jürgen

Das 50-jährige Bestehen des Jugendzentrums an der Denekamper Straße in Nordhorn soll ab 3. März groß gefeiert werden. Das Jubiläum stößt nach Willen der Jugendarbeits-Akteure in der Kommune gleichzeitig einen Prozess an, bei dem die Jugendarbeit heute und in der Zukunft in den Blick genommen wird. Foto: J. Lüken