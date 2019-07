Empfehlung - Jugendrichter verhängt gegen 19-Jährigen 500 Euro Geldstrafe

Nordhorn/Uelsen Beim übermäßigen Alkoholmissbrauch hat sich der Begriff „Komasaufen“ mittlerweile zu einem festen Begriff entwickelt. Jugendliche und Heranwachsende werden danach immer wieder zu exzessivem Trinken animiert. Unter dem Motto „All you can drink“ hatte eine Diskothek in der Niedergrafschaft Anfang des Jahres angeboten, für dreißig Euro unbegrenzt trinken zu können. Dieses Angebot hatten auch ein damals 18-jähriger Auszubildender und seine Freunde wahrgenommen. Nach einem sogenannten „Vorglühen“ bei einem der Freunde, schütteten die Gruppenmitglieder danach in der Diskothek unkontrolliert Alkohol in sich hinein. Für das, was dann am 27. Januar gegen 3.30 Uhr geschah, hatte sich jetzt ein junger Mann vor dem Jugendrichter zu verantworten. Die Vorwürfe: Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Das Urteil: 500 Euro Geldstrafe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/jugendrichter-verhaengt-gegen-19-jaehrigen-500-euro-geldstrafe-309316.html