Jugendliche bestehlen 88-jährige Kioskbesitzerin

gn Nordhorn. Gegen 13 Uhr haben drei maskierte Jugendliche am Mittwoch einen Kiosk an der Lindenallee in Nordhorn bestohlen, teilt die Polizei mit. Kunden hielten sich zu dieser Zeit nicht im Kiosk auf. Ein Tatverdächtiger begann sofort damit, Tabakwaren in eine mitgeführte Tasche zu stecken. Die beiden andere liefen zu der geschlossenen Schiebetür eines Nebenraumes, in dem sich die 88-jährige Inhaberin aufhielt. Durch Zuhalten der Tür hinderten die Jugendlichen sie kurzzeitig am Betreten des Verkaufsraums. Nach etwa 30 Sekunden flüchteten die drei Tatverdächtigen mit ihren Fahrrädern in Richtung Blumenstraße.

Die 14 bis 18 Jahre alten männlichen Jugendlichen waren unterschiedlich groß, trugen dunkle Oberbekleidung und hatten ihre Gesichter mit Tüchern maskiert. Zwei trugen Kapuzen und darunter Baseballkappen. Der dritte Tatverdächtige könnte einen Helm getragen haben. Sie führten Rucksäcke oder Taschen mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.