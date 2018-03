Empfehlung - Jubiläum im Gerichtssaal: 25 Jahre Richterin am Amtsgericht

gn Nordhorn. Elke Körner hat am 1. März ihr 25-jähriges Dienstjubiläum Richterin am Amtsgericht begangen. Dr. Thomas Veen, Präsident des Landgerichts überreichte der 50 Jahre alten Juristin am Freitag zur Anerkennung im Amtsgericht Nordhorn ihre Dienstjubiläumsurkunde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/jubilaeum-im-gerichtssaal-25-jahre-richterin-am-amtsgericht--227802.html