Der Fernsehjournalist Jörg Armbruster ist am 5. Oktober zu Gast in der Volkshochschule. In einem spannenden Vortrag informiert er über den ständigen Krisenherd im Nahen und Mittleren Osten und darüber, was Europa mit dem Scheitern des sogenannten Arabischen Frühlings zu tun hat. Foto: Kratzenberg