Empfehlung - Jordanier mit „persönlichem“ Autokennzeichen: Geldstrafe

bt Nordhorn. Für einen 40 Jahre alten Jordanier bewahrheitete sich das deutsche Sprichwort „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“. Als er mit seinem Pkw am 28. Mai 2016 über den Grenzübergang auf der A31 aus den Niederlanden einreiste, geriet er auf dem Parkplatz Waldseite-Süd in eine Verkehrskontrolle. Hierbei präsentierte er den Beamten einen in Jordanien ausgestellten internationalen Führerschein. Als sich dann noch herausstellte, dass die am Wagen befindlichen Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehörten, war klar, dass er mit einer Strafanzeige zu rechnen hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/jordanier-mit-persoenlichem-autokennzeichen-geldstrafe-204897.html