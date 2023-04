Jetzt geht’s hinter der Frensdorfer Schule endlich los

Hoch die Schaufeln: Den symbolischen ersten Spatenstich für den geförderten Wohnungsbau an der Krefelder Straße in Nordhorn nahmen am Dienstag (von links) Sandra Zänger und Martin Kucin (Architekturbüro Schamp & Schmalöer), Jürgen Gels (Gels Bauunternehmen), Stadtbaurat Thimo Weitemeier, Michael Rilke (Gewo-Aufsichtsrat), Reno Schütt (Gewo-Geschäftsführer), Alide Broenink (Gewo-Aufsichtsrat), Bernd Krummen (Gewo) und Bürgermeister Thomas Berling vor. Foto: Menzel