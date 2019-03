Empfehlung - Jessica Gall beeindruckt mit einer Stimme „ohne Make-up“

Nordhorn In dem guten Dutzend Titel ging sie immer wieder über das hinaus, was man von einer Jazzsängerin an musikalischen Stilen und Formen erwartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/jessica-gall-beeindruckt-mit-einer-stimme-ohne-make-up-286232.html