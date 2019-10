Empfehlung - Jens Spahn gibt Startschuss für Pflege-Modellprojekt

Nordhorn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat am Dienstag in Nordhorn den Startschuss für das bundesweit erste regionale Pflegekompetenzzentrum (ReKo) gegeben. Es soll alle Akteure der Pflege in der ländlich geprägten Region vernetzen und setze dabei auf moderne Technologien, sagte Spahn. „Das ist eine große Chance, die Situation von Pflegebedürftigen und deren Familien wie auch der Pflegekräfte zu verbessern.“ Das gemeinsame Projekt der Universität Osnabrück, der deutsch-niederländischen Gesundheitsregion EUREGIO und der Krankenkasse DAK werde mit zehn Millionen Euro aus dem Innovationsfonds der Bundesregierung gefördert. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/jens-spahn-gibt-startschuss-fuer-pflege-modellprojekt--321622.html