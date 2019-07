„Jeden Tag Silvester“ spielt beim Nordhorner Musiksommer

Nordhorn „Mit der Band ,Jeden Tag Silvester‘ kommt eingängiger Pop mit hohem Ohrwurm-Faktor in den Stadtpark“, freut sich Kerstin Spanke, Leiterin des städtischen Kulturreferats, das den Musiksommer veranstaltet.

„Zwischen den Meeren“ heißt das gerade veröffentlichte dritte Album der vier Jungs aus Schleswig-Holstein. Darauf erzählen sie in norddeutscher Ehrlichkeit vom Schweigen im Wind oder vom Lagerfeuer am Meer. Und sie erzählen davon, als Kleinstadthelden im Herzen immer zu bleiben, was sie sind.

Mit ihrer Musik, „die Tiefe nicht scheut und den Frohsinn sucht“, wollen Bertram Ulrich (Gesang, Klavier), Niclas Jawinsky (Gitarre, Gesang), Till Krohn (Bass, Gesang) und Tom Rieken (Schlagzeug, Gesang) zum Träumen, Nachdenken und Mitsingen einladen. Musikalisch irgendwo zwischen Clueso, „Selig“ und „Revolverheld“ eingeordnet, sollen sie mit ihrem ganz eigenen „Silvester“-Sound ihre Nische im Deutschen-Pop-Olymp gefunden haben. Damit begeisterten sie das Publikum etwa schon bei Support-Shows für „Silbermond“ und Johannes Oerding.

Die Texte ihrer hymnenhaften Songs stehen nach Mitteilung der Veranstalter in der Tradition von „Coldplay“ oder „The Killers“. Die Songs beschreiben Geschichten aus dem Leben, handeln von großen und kleinen Sehnsüchten und Träumen sowie vom Aufbruch zu neuen Horizonten.

Das Debüt-Album erschien 2014 und setzte mit den Singles „Giganten“, „Am Wasser“ und „Dein Glück“ ein erstes Ausrufezeichen. Mit ihrem zweiten Album „Geisterjägerstadt“ konnte sich „Jeden Tag Silvester“ dann „2017 endgültig in der deutschen Popmusik-Szene etablieren“. Für das dritte Album hat sich die Band ganz bewusst neue Wege gesucht, ohne dabei einen stilistischen Umbruch vorzunehmen. Im Stadtpark gibt es zum Konzert ein gastronomisches Angebot an Getränken und kleinen Speisen. Das Kulturreferat verleiht vor Ort Picknickdecken. Der Eintritt ist frei.