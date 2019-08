Jazzmatinee in der Nordhorner „Denkfabrik“

Am Sonntag, 8. September, tritt die Musikschule Nordhorn im Rahmen ihrer Jazzmatinee mit mehreren Ensembles in der „Denkfabrik“ des Hotels „Riverside“ am Vechtesee auf. Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr, der Eintritt ist frei.