Jazzige Klänge auf der Baustelle der St.-Augustinus-Kirche

Am Donnerstag, 25. Mai, gibt ein Jazz-Quartett auf der Baustelle der St.-Augustinus-Kirche in der Nordhorner Burgstraße den Ton an. Zum Quartett gehören der Pianist Christoph Mac-Carty sowie Matthias Wilkens am Saxofon, Martin Voss am Kontrabass und Bennet Fuchs am Schlagzeug.

In entspannter und lockerer Atmosphäre wird an diesem Abend Jazzmusik verschiedener Stilrichtungen zu hören sein. Dabei wollen die vier Musiker ihr Publikum mitnehmen auf eine kleine Reise durch die Welt des Jazz, wobei sie viel improvisieren und spontan und frei spielen werden.

Anlass des Konzertes ist der Umbau der St.-Augustinus-Kirche, deren Innenraum bereits seit Juni 2022 grundlegend saniert und umgestaltet wird. „Zurzeit befindet sich in der Rundkirche keine Bestuhlung, sodass sie den idealen Rahmen für dieses musikalische Event bietet“, kündigen die Veranstalter an. Daher werden Besucher gebeten, bei Bedarf eine eigene Sitzgelegenheit mitzubringen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Inneren der Kirche. Der Eintritt ist frei; Spenden, die für die Baumaßnahmen Verwendung finden sollen, sind jedoch willkommen.