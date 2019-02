„Jazz im Kloster“: Auftaktkonzert mit Jessica Gall

Nordhorn Eine gute Nachricht hält die Stiftung Kloster Frenswegen für alle Freunde der im Dezember 2016 gestarteten Konzertreihe „Jazz im Kloster“ bereit: Auch in diesem Jahr wird die Reihe mit insgesamt drei Konzerten fortgesetzt.

Zum Auftakt gibt es am Freitag, 8. März, ein „Frühjahrskonzert“ mit der Berliner Jazzsängerin Jessica Gall und Band. In der Ankündigung zum Klosterkonzert heißt es: Ihre zuweilen an US-amerikanische Song-Poetinnen wie Joni Mitchell und Carole King erinnernden Songs greifen Einflüsse aus der Folk- und Countrymusik auf, die Jessica Gall und ihre formidable Band in funkelnd poppige Jazzsongs zu verwandeln wissen.

Die Berliner Sängerin studierte Jazz an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ in Berlin, gründete ihre eigene Band und spielte seit 2008 insgesamt fünf Alben ein. Deren Songmaterial findet nach Worten der Veranstalter von „Jazz im Kloster“ eine „wunderbare Balance zwischen sorgfältig arrangierter Songwriter-Kunst und einem Eintauchen in die Welt von Jazz- und Soulmusik“. Die Lieder von Jessica Gall bieten Raum für sehnsüchtige Country-Klänge, für bluesige Zwiegespräche mit ihrem Gitarristen, für elegant und intelligent aufgetragene Pop-Farben und manch beseelt jazzigen Solo-Ausflug ihrer Musiker, heißt es in der Ankündigung weiter. Mit ihrer verführerisch tiefen, samtigen Stimme lädt sie ein zu Ausflügen an Meeresküsten, ins nächste Straßencafé oder den häuslichen Garten, schreiben die Veranstalter.

Das Konzert in der Klosterkapelle beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr, dann öffnet auch die Abendkasse. Vor und nach dem Konzert sowie in der Pause ist eine Jazz-Bar im Klostergang geöffnet. Karten sind im Vorverkauf bei der Thalia-Buchhandlung (zuvor Viola Taube), Georgie’s LP- und CD-Laden, beim VVV-Stadtmarketing und im Kloster Frenswegen zum Preis von 20 Euro erhältlich, an der Abendkasse für 24 Euro. Im Internet können sämtliche Karten auf der Homepage www.kloster-frenswegen.de bestellt werden.

Fest terminiert sind mittlerweile auch die weiteren Konzerte der Reihe.