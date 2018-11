Jan Plewka singt vor 300 Zuhörern in Nordhorn

„Jan Plewka singt Rio Reiser“ lautete das Motto einer Hommage an den unvergessenen Sänger der Berliner Agit-Rock-Band „Ton, Steine, Scherben“. Rund 300 Zuhörer erlebten am vergangenen Mittwoch in der Alten Weberei ein über zweistündiges Konzert.