Empfehlung - Jan Heispink zieht als „Bauer Hinnerk“ auf den Vechtehof

Nordhorn Ein Nachfolger für „Bauer Harm“ ist gefunden: Nachdem Ludger Seybering sich nach mehr als elf Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat, zieht nun ein neuer Vechtebauer ins historische Hofensemble. „Bauer Hinnerk“, dargestellt durch den Nordhorner Jan Heispink, kümmert sich künftig unter den Augen der Besucher um die Tiere auf dem Vechtehof. Der Name des Neuzugangs ermittelte der Tierpark mittels einer Online-Abstimmung. Unter rund 2000 abgegebenen Stimmen entfielen knapp die Hälfte auf „Hinnerk“. Ein traditioneller Grafschafter Name, der für Kinder beiderseits der Grenze verständlich ist. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/jan-heispink-zieht-als-bauer-hinnerk-auf-den-vechtehof-292236.html