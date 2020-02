Empfehlung - Jagdausflug endet im Gerichtssaal

Nordhorn Ein Sommerabend im Juni 2019. In der spät einsetzenden Abenddämmerung tuckern drei mit einer Winchester des bekannten US-Herstellers Remington bewaffnete Jagdgenossen in einem Pick-up über die Feldwege zwischen den Wiesen, Weiden und kleinen Gehölzen im Raum Neuenhaus/Uelsen. Ihr abendliches Jagdvergnügen: „Wir fuhren durch die Gegend und guckten nach Rehböcken“. Rehböcke sind bekanntlich ein scheues Gesindel und lassen sich an diesem Abend nicht blicken. Stattdessen entdeckt der Fahrer des Pick-ups auf einer Wiese eine vermeintlich wildernde Katze. Laut Niedersächsischem Jagdgesetz „sind „Jäger befugt, zum Schutz von Bodenbrütern auch wildernde Hauskatzen zu erlegen.“ Allerdings nur dann, wenn der Abschuss in einem Schaden an Menschen ausschließenden Sicherheitsabstand von mindestens 300 Metern zum nächstgelegenen Wohnhaus erfolgt. Auch für erfahrene Jäger scheint es nicht ganz einfach, Entfernungen korrekt abzuschätzen. Als ebenfalls nicht unproblematisch erweist sich die Vorstellung, mit bloßem Auge erkennen zu wollen, ob eine in 300 Meter Schussentfernung befindliche Katze nun wildert oder sich nur auf einem harmlosen abendlichen Katzenspaziergang außer Haus befindet. Denn in einem solchen Fall wertet das bundesdeutsche Tierschutzgesetz einen Abschuss als „Tötung eines Wirbeltiers ohne Grund“, der unweigerlich einen Strafbefehl zur Folge hat. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/jagdausflug-endet-im-gerichtssaal-344930.html