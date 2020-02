Empfehlung - Jackie Jaekyung Yoo auf „Mount Everest der Klavierliteratur“

Nordhorn Einen farbenträchtig schillernden und unglaublich virtuosen Klavierabend gab Jackie Jaekyung Yoo am Samstag im Rahmen der „pro nota“-Reihe. Begonnen mit dem dritten Jahr der „Pilgerreise“ Franz Liszts, der hier seine Erfahrungen in Italien und darüber hinaus musikalisch umsetzte, gestaltete Yoo „Les jeux d’eaux à la Villa d’Este“ (Die Wasserspiele der Villa d’Este) mit differenzierter Ausdruckskraft plastisch und impressionistisch weich perlend, mal fröhlich plätschernd, mal aus der Tiefe aufsteigend und tosend wieder herabstürzend, so wie die vielen Springbrunnen und Wasserfälle der Villa in der Nähe Roms es nahelegten. Mit „Sunt lacrimae rerum – in the Hungarian mode“ (Tränen um die Dinge/In ungarischer Weise) folgte ein sehr gegensätzliches Stück: ein starker Trauergesang in der „ungarischen“ Tonart, mit donnernder Tiefe, poetischen Melodien und quälendem Aufbäumen aus düsterer Verzweiflung. Die Pianistin gestaltete mit gezielter Kraft und weicher Melancholie ein exotisches Gemälde eindringlicher Trauer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/jackie-jaekyung-yoo-auf-mount-everest-der-klavierliteratur-345319.html